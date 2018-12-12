«Лейла и Меджнун» в Казани: на современный лад и в камерном формате

18:00, 12.12.2018 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня казанским журналистам представили премьеру пьесы, созданной специально для театра Кариева. Один из популярных драматургов России Юлия Тупикина написала современную пьесу, основываясь на поэме Низами «Лейла и Меджнун». Премьера спектакля в Казанском Татарском государственном театре юного зрителя имени Г. Кариева состоится 15 и 16 декабря.

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