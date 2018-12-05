Арктический «Русак», токарные патроны и станки с иероглифами: «Машиностроение. Металлообработка» на Казанской ярмарке

В эти дни на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» проходят 18-я международная специализированная выставка «Машиностроение. Металлообработка. Казань» и 13-я специализированная выставка «TechnoСварка». В этом году на выставке представлены 180 предприятий из пяти стран мира и 23 регионов России. Участники презентуют продукцию из 14 стран мира.