Арктический «Русак», токарные патроны и станки с иероглифами: «Машиностроение. Металлообработка» на Казанской ярмарке

13:34, 05.12.2018 36
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В эти дни на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» проходят 18-я международная специализированная выставка «Машиностроение. Металлообработка. Казань» и 13-я специализированная выставка «TechnoСварка». В этом году на выставке представлены 180 предприятий из пяти стран мира и 23 регионов России. Участники презентуют продукцию из 14 стран мира.

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