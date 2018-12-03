Что такое медиаарт: компьютерная графика, инсталляция из подков и «Ночная песня» трансформатора»

20:01, 03.12.2018 35
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на стадионе «Казань Арена» открылась первая лаборатория мультимедийного и научно-технологического искусства TAT CULT LAB. В рамках арт-лаборатории с лекциями выступят ведущие российские и зарубежные специалисты в области медиаарта, исследователи современного искусства, медиахудожники, искусствоведы и кураторы.

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