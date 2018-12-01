Design-маркет, татарский Counter Strike и образовательная фабрика: это Jadidfest

17:49, 01.12.2018 31
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня в центре современной культуры «Смена» проходит фестиваль татарского дизайна и городской культуры Jadidfest. В программе фестиваля - design-маркет, детская площадка от центра «Сабыйлар», Гыйлем фест, где презентуют татарскую версию игры Counter Strike, образовательная фабрика «Акыл фабрикасы» на тему «Национальный дизайн без стереотипов», лекторий, шоу-кейс татарской электронной музыки, кофейня каверов нон-стоп и многое другое.

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