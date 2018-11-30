Выездная редакция «Реального времени» на форуме «Открытие талантов — 2018» в лицах

Ежегодный форум «Открытие талантов» — центральная площадка для экспертизы, анализа решений и подходов в сфере развития человеческого капитала и управления талантами в Татарстане и России. В этом году мероприятие посвящено важнейшему вопросу: «Как создать условия для развития, трудоустройства и профессиональной самореализации молодежи?». На форуме работала выездная редакция "Реального времени". Ее гости - в нашем фоторепортаже.