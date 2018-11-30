Выездная редакция «Реального времени» на форуме «Открытие талантов — 2018» в лицах

19:00, 30.11.2018 26
Файруза Мустафина, советник мэра Набережных Челнов по вопросам образования Файруза Мустафина, советник мэра Набережных Челнов по вопросам образования Дмитрий Судаков, руководитель проекта «Атлас новых профессий» (Москва) Дмитрий Судаков, руководитель проекта «Атлас новых профессий» (Москва) Марина Марюшина, начальник управления по персоналу ПАО «Казанский вертолетный завод» Марина Марюшина, начальник управления по персоналу ПАО «Казанский вертолетный завод» Наталья Кравченко, руководитель проекта по развитию движения наставничества, АСИ (Москва) Наталья Кравченко, руководитель проекта по развитию движения наставничества, АСИ (Москва) Константин Зискин, ректор Института психоанализа, доцент кафедры педагогики МПГУ Константин Зискин, ректор Института психоанализа, доцент кафедры педагогики МПГУ Татьяна Токарева, замдекана факультета технологического менеджмента и инноваций Татьяна Токарева, замдекана факультета технологического менеджмента и инноваций Алексей Горбачев, замруководителя фонда «Талант и успех», руководитель образовательного центра «Сириус» Алексей Горбачев, замруководителя фонда «Талант и успех», руководитель образовательного центра «Сириус» Владимир Ильин, проректор по непрерывному образованию ФГБОУ ВПО КГЭУ Владимир Ильин, проректор по непрерывному образованию ФГБОУ ВПО КГЭУ Наталья Романова, замдиректора по образовательной деятельности ГБНОУ «Академия талантов» Наталья Романова, замдиректора по образовательной деятельности ГБНОУ «Академия талантов» Фарида Нежметдинова, заведующая кафедрой философии и права Института экономики КГАУ Фарида Нежметдинова, заведующая кафедрой философии и права Института экономики КГАУ Роман Персов, ученик лицея-интерната с углубленным изучением химии, филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ» Роман Персов, ученик лицея-интерната с углубленным изучением химии, филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ» Дарина Мазитова, студентка Университета талантов, студентка первого курса МПУ, предприниматель Дарина Мазитова, студентка Университета талантов, студентка первого курса МПУ, предприниматель
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  • Файруза Мустафина, советник мэра Набережных Челнов по вопросам образования
    Илья Репин
  • Файруза Мустафина, советник мэра Набережных Челнов по вопросам образования
    Илья Репин
  • Илья Репин
  • Дмитрий Судаков, руководитель проекта «Атлас новых профессий» (Москва)
    Илья Репин
  • Дмитрий Судаков, руководитель проекта «Атлас новых профессий» (Москва)
    Илья Репин
  • Марина Марюшина, начальник управления по персоналу ПАО «Казанский вертолетный завод»
    Илья Репин
  • Марина Марюшина, начальник управления по персоналу ПАО «Казанский вертолетный завод»
    Илья Репин
  • Наталья Кравченко, руководитель проекта по развитию движения наставничества, АСИ (Москва)
    Илья Репин
  • Наталья Кравченко, руководитель проекта по развитию движения наставничества, АСИ (Москва)
    Илья Репин
  • Константин Зискин, ректор Института психоанализа, доцент кафедры педагогики МПГУ
    Илья Репин
  • Константин Зискин, ректор Института психоанализа, доцент кафедры педагогики МПГУ
    Илья Репин
  • Татьяна Токарева, замдекана факультета технологического менеджмента и инноваций
    Илья Репин
  • Татьяна Токарева, замдекана факультета технологического менеджмента и инноваций
    Илья Репин
  • Алексей Горбачев, замруководителя фонда «Талант и успех», руководитель образовательного центра «Сириус»
    Илья Репин
  • Алексей Горбачев, замруководителя фонда «Талант и успех», руководитель образовательного центра «Сириус»
    Илья Репин
  • Владимир Ильин, проректор по непрерывному образованию ФГБОУ ВПО КГЭУ
    Илья Репин
  • Владимир Ильин, проректор по непрерывному образованию ФГБОУ ВПО КГЭУ
    Илья Репин
  • Наталья Романова, замдиректора по образовательной деятельности ГБНОУ «Академия талантов»
    Илья Репин
  • Наталья Романова, замдиректора по образовательной деятельности ГБНОУ «Академия талантов»
    Илья Репин
  • Илья Репин
  • Фарида Нежметдинова, заведующая кафедрой философии и права Института экономики КГАУ
    Илья Репин
  • Фарида Нежметдинова, заведующая кафедрой философии и права Института экономики КГАУ
    Илья Репин
  • Роман Персов, ученик лицея-интерната с углубленным изучением химии, филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ»
    Илья Репин
  • Роман Персов, ученик лицея-интерната с углубленным изучением химии, филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ»
    Илья Репин
  • Дарина Мазитова, студентка Университета талантов, студентка первого курса МПУ, предприниматель
    Илья Репин
  • Дарина Мазитова, студентка Университета талантов, студентка первого курса МПУ, предприниматель
    Илья Репин

Ежегодный форум «Открытие талантов» — центральная площадка для экспертизы, анализа решений и подходов в сфере развития человеческого капитала и управления талантами в Татарстане и России. В этом году мероприятие посвящено важнейшему вопросу: «Как создать условия для развития, трудоустройства и профессиональной самореализации молодежи?». На форуме работала выездная редакция "Реального времени". Ее гости - в нашем фоторепортаже.

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