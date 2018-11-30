Сопровождение одаренной молодежи: как в Казани открывают таланты

11:43, 30.11.2018 15
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня в Казани стартовал ежегодный форум «Открытие талантов» — центральная площадка для экспертизы, анализа решений и подходов в сфере развития человеческого капитала и управления талантами в Татарстане и России. В этом году мероприятие посвящено важнейшему вопросу: «Как создать условия для развития, трудоустройства и профессиональной самореализации молодежи?» Работа форума - в фоторепортаже "Реального времени".

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