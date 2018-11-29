Выездная редакция «Реального времени» на конференции «Управление талантами» в лицах

21:00, 29.11.2018 20
Диляра Мансуровна Шакирова, завлабараторией Интеллектуального потенциала и одаренности НИИ ПС АН РТ Диляра Мансуровна Шакирова, завлабараторией Интеллектуального потенциала и одаренности НИИ ПС АН РТ Светлана Николаевна Чистякова, академик РАО, д.п.н., профессор (г. Москва) Светлана Николаевна Чистякова, академик РАО, д.п.н., профессор (г. Москва) Владимир Алексеевич Аносов, режиссер-постановщик, педагог, хореограф Владимир Алексеевич Аносов, режиссер-постановщик, педагог, хореограф Марина Белокурова, психотерапевт единого европейского регистра Марина Белокурова, психотерапевт единого европейского регистра Татьяна Михайловна Ковалева, руководитель магистерской программы «Тьюторство в сфере образования» Татьяна Михайловна Ковалева, руководитель магистерской программы «Тьюторство в сфере образования»
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  • Диляра Мансуровна Шакирова, завлабараторией Интеллектуального потенциала и одаренности НИИ ПС АН РТ
    Илья Репин
  • Диляра Мансуровна Шакирова, завлабараторией Интеллектуального потенциала и одаренности НИИ ПС АН РТ
    Илья Репин
  • Светлана Николаевна Чистякова, академик РАО, д.п.н., профессор (г. Москва)
    Илья Репин
  • Светлана Николаевна Чистякова, академик РАО, д.п.н., профессор (г. Москва)
    Илья Репин
  • Владимир Алексеевич Аносов, режиссер-постановщик, педагог, хореограф
    Илья Репин
  • Владимир Алексеевич Аносов, режиссер-постановщик, педагог, хореограф
    Илья Репин
  • Марина Белокурова, психотерапевт единого европейского регистра
    Илья Репин
  • Илья Репин
  • Марина Белокурова, психотерапевт единого европейского регистра
    Илья Репин
  • Татьяна Михайловна Ковалева, руководитель магистерской программы «Тьюторство в сфере образования»
    Илья Репин
  • Татьяна Михайловна Ковалева, руководитель магистерской программы «Тьюторство в сфере образования»
    Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

С 28 по 29 ноября в Казани проходит Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Управление талантами: стратегия и технологии развития человеческого капитала и инновационного потенциала территорий». На конференции работает выездная редакция «Реального времени». Ее гости — в нашем фоторепортаже.

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