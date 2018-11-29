Управляй талантами! В Казани обсуждают, как развивать человеческий капитал

Сегодня в Казани открылась Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Управление талантами: стратегия и технологии развития человеческого капитала и инновационного потенциала территорий». Главная цель форума — оказать содействие учреждениям, организациям, специалистам бизнес-среды и педагогам в выборе стратегий и технологий деятельности для работы со способной и мотивированной молодежью с помощью целевого обсуждения научных подходов и реального опыта управления интеллектуальным потенциалом и человеческим капиталом территорий развития личности.