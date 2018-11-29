Выездная редакция «Реального времени» на Ak Bars Business Drive 2018 в лицах

19:00, 29.11.2018 34
Дамир Галиев, директор по инновациям «Ак Барс» Банка Дамир Галиев, директор по инновациям «Ак Барс» Банка Роман Тышковский, руководитель направления Executive Search московского офиса Odgers Berndtson Роман Тышковский, руководитель направления Executive Search московского офиса Odgers Berndtson Дмитрий Никитин — организатор офлайн-лагеря для взрослых #ВсёВыключено, руководитель компании «ОСОЗНАННОСТЬ PROJECT» Дмитрий Никитин — организатор офлайн-лагеря для взрослых #ВсёВыключено, руководитель компании «ОСОЗНАННОСТЬ PROJECT» Антон Макаров, основатель и генеральный директор divan.ru Антон Макаров, основатель и генеральный директор divan.ru Вардан Нерсисян — основатель и руководитель компании «Лаваш36» Вардан Нерсисян — основатель и руководитель компании «Лаваш36» Наталия Галкина, генеральный директор компании АО «Нейротренд» Наталия Галкина, генеральный директор компании АО «Нейротренд» Никита Абраменко, СЕО сервиса «Поток» от Альфа-Банка Никита Абраменко, СЕО сервиса «Поток» от Альфа-Банка Никита Абраменко, СЕО сервиса «Поток» от Альфа-Банка Борис Акимов — основатель платформы BioCoin и фермерского кооператива LavkaLavka Борис Акимов — основатель платформы BioCoin и фермерского кооператива LavkaLavka Дарья Ваулина — основатель школы иностранных языков anglomania.ru и курса бдсм-английский.рф Дарья Ваулина — основатель школы иностранных языков anglomania.ru и курса бдсм-английский.рф Александр Соколовский, владелец Tooligram, Teamliker, Scout.im, Segmento Target Александр Соколовский, владелец Tooligram, Teamliker, Scout.im, Segmento Target Александр Соколовский, владелец Tooligram, Teamliker, Scout.im, Segmento Target Кевин Ханда, генеральный и технический директор в компании ООО «Маркетплейс-технологии» Кевин Ханда, генеральный и технический директор в компании ООО «Маркетплейс-технологии» Кевин Ханда, генеральный и технический директор в компании ООО «Маркетплейс-технологии» Илья Вельдер, старший вице-президент ПАО «АК БАРС» БАНК Илья Вельдер, старший вице-президент ПАО «АК БАРС» БАНК Ярослав Шуваев, руководитель направления развития перспективных продуктов в «Ак Барс Цифровые технологии» Ярослав Шуваев, руководитель направления развития перспективных продуктов в «Ак Барс Цифровые технологии» Ярослав Шуваев, руководитель направления развития перспективных продуктов в «Ак Барс Цифровые технологии» Виталий Антощенко, основатель и президент компании «Объединенная консалтинговая группа» Виталий Антощенко, основатель и президент компании «Объединенная консалтинговая группа» Виталий Антощенко, основатель и президент компании «Объединенная консалтинговая группа»
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  • Максим Платонов
  • Дамир Галиев, директор по инновациям «Ак Барс» Банка
    Максим Платонов
  • Дамир Галиев, директор по инновациям «Ак Барс» Банка
    Максим Платонов
  • Роман Тышковский, руководитель направления Executive Search московского офиса Odgers Berndtson
    Максим Платонов
  • Роман Тышковский, руководитель направления Executive Search московского офиса Odgers Berndtson
    Максим Платонов
  • Дмитрий Никитин — организатор офлайн-лагеря для взрослых #ВсёВыключено, руководитель компании «ОСОЗНАННОСТЬ PROJECT»
    Максим Платонов
  • Дмитрий Никитин — организатор офлайн-лагеря для взрослых #ВсёВыключено, руководитель компании «ОСОЗНАННОСТЬ PROJECT»
    Максим Платонов
  • Антон Макаров, основатель и генеральный директор divan.ru
    Максим Платонов
  • Антон Макаров, основатель и генеральный директор divan.ru
    Максим Платонов
  • Вардан Нерсисян — основатель и руководитель компании «Лаваш36»
    Максим Платонов
  • Вардан Нерсисян — основатель и руководитель компании «Лаваш36»
    Максим Платонов
  • Наталия Галкина, генеральный директор компании АО «Нейротренд»
    Максим Платонов
  • Наталия Галкина, генеральный директор компании АО «Нейротренд»
    Максим Платонов
  • Никита Абраменко, СЕО сервиса «Поток» от Альфа-Банка
    Максим Платонов
  • Никита Абраменко, СЕО сервиса «Поток» от Альфа-Банка
    Максим Платонов
  • Никита Абраменко, СЕО сервиса «Поток» от Альфа-Банка
    Максим Платонов
  • Борис Акимов — основатель платформы BioCoin и фермерского кооператива LavkaLavka
    Максим Платонов
  • Борис Акимов — основатель платформы BioCoin и фермерского кооператива LavkaLavka
    Максим Платонов
  • Дарья Ваулина — основатель школы иностранных языков anglomania.ru и курса бдсм-английский.рф
    Максим Платонов
  • Дарья Ваулина — основатель школы иностранных языков anglomania.ru и курса бдсм-английский.рф
    Максим Платонов
  • Александр Соколовский, владелец Tooligram, Teamliker, Scout.im, Segmento Target
    Максим Платонов
  • Александр Соколовский, владелец Tooligram, Teamliker, Scout.im, Segmento Target
    Максим Платонов
  • Александр Соколовский, владелец Tooligram, Teamliker, Scout.im, Segmento Target
    Максим Платонов
  • Кевин Ханда, генеральный и технический директор в компании ООО «Маркетплейс-технологии»
    Максим Платонов
  • Кевин Ханда, генеральный и технический директор в компании ООО «Маркетплейс-технологии»
    Максим Платонов
  • Кевин Ханда, генеральный и технический директор в компании ООО «Маркетплейс-технологии»
    Максим Платонов
  • Илья Вельдер, старший вице-президент ПАО «АК БАРС» БАНК
    Максим Платонов
  • Илья Вельдер, старший вице-президент ПАО «АК БАРС» БАНК
    Максим Платонов
  • Ярослав Шуваев, руководитель направления развития перспективных продуктов в «Ак Барс Цифровые технологии»
    Максим Платонов
  • Ярослав Шуваев, руководитель направления развития перспективных продуктов в «Ак Барс Цифровые технологии»
    Максим Платонов
  • Ярослав Шуваев, руководитель направления развития перспективных продуктов в «Ак Барс Цифровые технологии»
    Максим Платонов
  • Виталий Антощенко, основатель и президент компании «Объединенная консалтинговая группа»
    Максим Платонов
  • Виталий Антощенко, основатель и президент компании «Объединенная консалтинговая группа»
    Максим Платонов
  • Виталий Антощенко, основатель и президент компании «Объединенная консалтинговая группа»
    Максим Платонов

Сегодня в ГТРК «Корстон» открылся форум Ak Bars Business Drive 2018. Мероприятие собрало успешных российских бизнесменов-практиков, экспертов в сфере оптимизации бизнес-процессов в новой digital-среде. На форуме работала выездная редакция «Реального времени». Ее гости — в нашем фоторепортаже.

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