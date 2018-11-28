«Сопричастность» исламу. Философия Корана в интерпретации Евгения Хайлова

Сегодня в Галерее татарского шамаиля в Казанском Кремле в преддверии 70-летнего юбилея Евгения Хайлова — московского архитектора и художника, открылась выставка его работ «Сопричастность». Экспозиция знакомит с новым этапом творчества Евгения Хайлова, основой которого стала философия Корана. Картины выполнены в авторской оригинальной технике с использованием различных материалов: дерева, кожи, металла, рельефных сгустков масла, тканей, с инкрустацией сусальным золотом, с вставками из жемчуга и драгоценных камней.
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