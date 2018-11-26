Семь пожарных стволов и перекрытые улицы: как в Казани тушили «Сковородку»

Утро понедельника сегодня началось с пожара в центре Казани – на этот раз в офисном здании на Университетской, 22. На полную ликвидацию пожара понадобилось чуть меньше двух часов и работа пожарных потребовала частичного перекрытия двух улиц. Причиненный огнем ущерб еще предстоит установить, как и причины возгорания. На месте происшествия побывала корреспондент «Реального времени».