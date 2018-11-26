Семь пожарных стволов и перекрытые улицы: как в Казани тушили «Сковородку»

14:18, 26.11.2018 17
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  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова

Утро понедельника сегодня началось с пожара в центре Казани – на этот раз в офисном здании на Университетской, 22. На полную ликвидацию пожара понадобилось чуть меньше двух часов и работа пожарных потребовала частичного перекрытия двух улиц. Причиненный огнем ущерб еще предстоит установить, как и причины возгорания. На месте происшествия побывала корреспондент «Реального времени».

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