Kazan Startup Week: на пятый год в укороченном формате

22:00, 23.11.2018 28
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

На пятый год жизни Kazan Startup Week — проект для стартаперов и тех, кто хочет ими стать, сократился с 7 дней до трех и превратился в Kazan Startup Weekend. Корреспонденты «Реального времени» побывали на уикенде и от экспертов в области информационных технологий и потенциальных инвесторов узнали, какие стартапы самые жизнеспособные и как найти на них деньги.

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