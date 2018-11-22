Чем торговали на Шелковом пути: в «Манеже» открылась выставка из собрания Российского этнографического музея

Сегодня в выставочном зале «Манеж» открылась выставка из собрания Российского этнографического музея (г.Санкт-Петербург) «Вдоль Волги и Каспия: наследие Шелкового пути». Экспозиция отражает многообразие культур и быт народов древней торговой магистрали. На выставке показано более 400 экспонатов второй половины XIX - нач.XX вв., представляющие более 30 народов России.
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