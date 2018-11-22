Футбол в снегу: «Рубин» готовится к «Анжи»

13:55, 22.11.2018 24
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на базе казанского клуба прошла открытая для СМИ тренировка, на которой главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал предстоящий матч с махачкалинским «Анжи».

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