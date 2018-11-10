«Хорошо летают только красивые самолеты»: в Казани отметили 130-летие со дня рождения Андрея Туполева

14:00, 10.11.2018 28 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня, в день 130-летия крупнейшего авиаконструктора XX века Андрея Туполева, у третьего здания КНИТУ-КАИ, на территории которого находится бюст авиаконструктора, прошел митинг с участием руководства и студентов КНИТУ-КАИ и торжественная передача шлемофона высотно-компенсирующего костюма, привезенного Андреем Туполевым — внуком Андрея Николаевича.

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