«Хорошо летают только красивые самолеты»: в Казани отметили 130-летие со дня рождения Андрея Туполева

Сегодня, в день 130-летия крупнейшего авиаконструктора XX века Андрея Туполева, у третьего здания КНИТУ-КАИ, на территории которого находится бюст авиаконструктора, прошел митинг с участием руководства и студентов КНИТУ-КАИ и торжественная передача шлемофона высотно-компенсирующего костюма, привезенного Андреем Туполевым — внуком Андрея Николаевича.
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