«Зиланткон-2018»: кто на бой, а кто на бал

Сегодня вечером участники конвента фантастики и ролевых игр «Зиланткон» собрались на «Королевском балу в Стедвике». Параллельно в ДК им. Ленина, где проходит «Зиланткон», завершались "боевые" турниры.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым