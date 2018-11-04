«Зиланткон-2018»: кто на бой, а кто на бал

23:50, 04.11.2018 23
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  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова

Сегодня вечером участники конвента фантастики и ролевых игр «Зиланткон» собрались на «Королевском балу в Стедвике». Параллельно в ДК им. Ленина, где проходит «Зиланткон», завершались "боевые" турниры.

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