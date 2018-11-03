«Зиланткон-2018»: совсем не страшный бал вампиров

23:14, 03.11.2018 29 3
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  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова

Сегодня на XXVIII международном конвенте фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон», проходящем в эти дни в казанском ДК им. Ленина, состоялся рок-бал, организованный московская команда KatzenGluck по мотивам игровой вселенной Vampire: The Masquerade.

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:30
    Классные на память, спасибо!
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  • Анонимно 17:16
    Сходил на Зилант - поднял настроение
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  • Анонимно 17:17
    С дамами лучше сюда не ходить, а то блин разориться легко
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