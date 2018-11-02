Как «Зиланткон» вернулся «на родину». В этом году конвент ролевиков вновь проходит в ДК им.Ленина

19:30, 02.11.2018 31 7
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в ДК им.Ленина в Казани открылся «Зиланткон» - один из старейших и самых представительных отечественных форумов поклонников фантастики, фэнтези, ролевых игр и исторической реконструкции.

В ближайшие 3 дня обновленный ДК стнет пристанищем мастеров-ремесленников, игровых ролевиков, реконструкторов, поклонников фолка и старинной музыки, косплееров, любителей исторического фехтования, исторических танцев, костюмов.

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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 02 нояб
    Хорошие фотки хорошего фотографа, но давайте честно.. Смотреть то не на что....
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    Анонимно 02 нояб
    я фестиваль имею в виду....
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    Анонимно 02 нояб
    250 активностей на 4 дня. ты точно, брат, там не был
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    Анонимно 02 нояб
    Сегодня что там было, кроме открытия?.. в то же время
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    Анонимно 00:10
    Где активности сегодня? Унылийшее открытие!
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    Анонимно 02 нояб
    Зилант - это атмосфера, нужно прийти и прочувствовать !
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    Анонимно 02 нояб
    Ага, воняет местами как в раздевалке спортзала
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