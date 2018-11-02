Как «Зиланткон» вернулся «на родину». В этом году конвент ролевиков вновь проходит в ДК им.Ленина

Сегодня в ДК им.Ленина в Казани открылся «Зиланткон» - один из старейших и самых представительных отечественных форумов поклонников фантастики, фэнтези, ролевых игр и исторической реконструкции.
В ближайшие 3 дня обновленный ДК стнет пристанищем мастеров-ремесленников, игровых ролевиков, реконструкторов, поклонников фолка и старинной музыки, косплееров, любителей исторического фехтования, исторических танцев, костюмов.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии