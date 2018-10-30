ЖСК на новый лад: в Казани обсудили «жилищную часть» послания Путина

15:00, 30.10.2018 20
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани представители Госдумы, Совфеда, минстроя РФ обсудили реализацию «жилищной части» послания Путина. Перед региональными властями поставлена задача в полтора раза увеличить объем жилищного строительства. Одно из решений — вернуться к советскому прошлому и возродить жилищно-строительные кооперативы, стоимость квартир в которых может быть на 50% дешевле рыночной, соответственно доступной работникам бюджетной сферы и многодетным семьям.

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