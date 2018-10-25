Уральский чугун в казанском «Эрмитаже»: Царь-пушка, Данила-мастер и подражание Клодту

17:02, 25.10.2018 34
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  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев

Сегодня казанским журналистам показали выставку декоративно-прикладного искусства «Художественное литье Урала», которая откроется завтра для широкой публики в центре «Эрмитаж-Казань». 60 произведений, изготовленные с XVIII по XXI век, представляют знаменитое литье из чугуна, которое является «визитной карточкой» Уральского региона.

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