«Успех и эффективность»: как проходит выставка для ресторанного и гостиничного бизнеса HORECA

С 24 по 26 октября 2018 года в Казани проходит выставка для профессионалов ресторанного и гостиничного бизнеса — III международная выставка HORECA by Kazan 2018. Hospitality&Gastro EXPO.
Выставка объединяет российских и международных поставщиков и производителей технологической, пищевой, текстильной и другой продукции и услуг для HoReCa с владельцами и управляющими ресторанного и гостиничного бизнеса Республики Татарстан и ближайших регионов Поволжья. На выставке побывали корреспонденты «Реального времени».
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