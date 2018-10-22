Полонез, мазурка, вальс и контрданс: как в Казани правили бал лицеисты

12:54, 22.10.2018 13
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казанской ратуше состоялся бал, который ежегодно проводит Лицей имени Н. И. Лобачевского КФУ.

Бал был посвящен 190-летию со дня рождения Льва Толстого, поскольку 2018 год в Татарстане объявлен Годом классика. Лицеисты исполнили танцы, традиционные для балов 19 века: полонез, мазурку, вальсы, контрданс, которые они изучали в течение всей первой четверти на уроках хореографии.

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