Полонез, мазурка, вальс и контрданс: как в Казани правили бал лицеисты

Сегодня в Казанской ратуше состоялся бал, который ежегодно проводит Лицей имени Н. И. Лобачевского КФУ.



Бал был посвящен 190-летию со дня рождения Льва Толстого, поскольку 2018 год в Татарстане объявлен Годом классика. Лицеисты исполнили танцы, традиционные для балов 19 века: полонез, мазурку, вальсы, контрданс, которые они изучали в течение всей первой четверти на уроках хореографии.