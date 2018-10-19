Юбилей журнала «Казань»: четверть века на культурном посту города

19:35, 19.10.2018 34 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казанской Ратуше прошел праздник, посвященный 25-летию журнала «Казань». Почетные гости вечера — авторы и герои публикаций, а также единомышленники и постоянные читатели ведущего общественно-политического, историко-публицистического и литературно-художественного издания Татарстана.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:14
    Бикбулатов: человек с вечно немытыми ссальными волосами
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  • Анонимно 07:28
    Это грандиозный журнал. Спасибо большое, что он есть!
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