Просто, но со вкусом: функциональный финский в «Смене»

23:00, 17.10.2018 33
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня в ЦСК «Смена» открылась выставка «33 революции — 100 лет финского дизайна». Экспозиция показывает, как общественные изменения в Финляндии находили отражение в дизайне предметов обихода, большинство из которых стали классикой и до сих пор используются во всем мире.

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