Просто, но со вкусом: функциональный финский в «Смене»

Сегодня в ЦСК «Смена» открылась выставка «33 революции — 100 лет финского дизайна». Экспозиция показывает, как общественные изменения в Финляндии находили отражение в дизайне предметов обихода, большинство из которых стали классикой и до сих пор используются во всем мире.

