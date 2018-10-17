«Мы созданы друг для друга»: финско-татарские отношения на «Finnish Business goes Kazan 2018»

22:39, 17.10.2018 24
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В Казани открылся деловой форум «Finnish Business goes Kazan 2018», который по мнению обеих сторон, поможет укрепить и развить финско-татарские отношения. Рассказы финских компаний об успешном опыте захода на рынок Татарстана и причины, по которым финны являются почти идеальными партнерами в бизнесе, слушала корреспондент «Реального времени».

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