«Мы созданы друг для друга»: финско-татарские отношения на «Finnish Business goes Kazan 2018»

В Казани открылся деловой форум «Finnish Business goes Kazan 2018», который по мнению обеих сторон, поможет укрепить и развить финско-татарские отношения. Рассказы финских компаний об успешном опыте захода на рынок Татарстана и причины, по которым финны являются почти идеальными партнерами в бизнесе, слушала корреспондент «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым