«Лучше, чем европейские дороги»: открыли четырехполосное движение по «челнинской трассе»

Сегодня в Татарстане открыли 30-километровый участок трассы М-7 — теперь вся дорога от Казани до Набережных Челнов четырехполосная, с разворотными петлями, разделительной полосой и отбойниками, которые исключают выезд на встречную полосу. Пропускная способность увеличена с 18 до 40 тыс. автомобилей в сутки. На торжественном открытии трассы побывали корреспонденты «Реального времени».