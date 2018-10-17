«Лучше, чем европейские дороги»: открыли четырехполосное движение по «челнинской трассе»

Сегодня в Татарстане открыли 30-километровый участок трассы М-7 — теперь вся дорога от Казани до Набережных Челнов четырехполосная, с разворотными петлями, разделительной полосой и отбойниками, которые исключают выезд на встречную полосу. Пропускная способность увеличена с 18 до 40 тыс. автомобилей в сутки. На торжественном открытии трассы побывали корреспонденты «Реального времени».
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