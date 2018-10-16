Гигиена в Интернете: эксперты рассказали пользователям соцсетей, как не сесть за репост

17:24, 16.10.2018 21
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ прошло заседание телевизионного дискуссионного клуба на тему: «Как не сесть за репост? Практические советы для пользователей социальных сетей».

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