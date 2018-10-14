Успехи татарстанского хоккея на траве: «Динамо-Казань» переиграл азовскую «Тану»

17:54, 14.10.2018 34
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В заключительном матче российской Суперлиги, который проходил в казанском Центре хоккея на траве, клуб по хоккею с мячом «Динамо-Казань» переиграл азовскую «Тану». Матч завершился со счетом 8:3.

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