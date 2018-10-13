Защищайтесь, сударыня! В Казани собрались сильнейшие рапиристки России

В эти октябрьские выходные в Казани проходит XХII традиционный Всероссийский турнир сильнейших рапиристок России на призы олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта СССР Наили Гилязовой. На соревнования заявились более 100 спортсменок из 11 регионов России.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым