Защищайтесь, сударыня! В Казани собрались сильнейшие рапиристки России

18:23, 13.10.2018 30
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В эти октябрьские выходные в Казани проходит XХII традиционный Всероссийский турнир сильнейших рапиристок России на призы олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта СССР Наили Гилязовой. На соревнования заявились более 100 спортсменок из 11 регионов России.

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