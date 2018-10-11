«Московские казанцы»: творчество «официального скульптора ВСХВ»

Сегодня в галерее «Хазинэ» открылась вторая выставка проекта «Московские казанцы». Она представляет творчество малоизвестного в Казани художника Дмитрия Жилова. Он вошел в историю советского искусства как один из скульпторов Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве периода ее расцвета. На выставке представлены 45 произведений живописи, графики и скульптуры, сохраненные дочерью художника.
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