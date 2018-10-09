Такие разные портреты: 400 экспонатов из собрания Государственного Эрмитажа в Казанском кремле

Сегодня в выставочном центре «Эрмитаж-Казань» начала работу выставка «Искусство портрета». Она включает около 400 экспонатов из собрания Государственного Эрмитажа и представляет самые яркие страницы всемирной истории портрета.

Подобная экспозиция организуется впервые, ее основная идея – показать жанр в историческом развитии. Собранные вместе произведения искусства разных стран и народов демонстрируют специфику портретного жанра, его истоки и разнообразие форм.