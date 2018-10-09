Молодежь на МАРШе: из торговых клубов — в подростковые клубы

19:00, 09.10.2018 28
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

План миграции молодежи из торговых центров в подростковые клубы и перспективное будущее молодежных центров представили сегодня участники архитектурного воркшопа МАРШ. За ходом презентации наблюдали корреспонденты «Реального времени».

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