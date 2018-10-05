«Сияние» талантов: татарстанские ветераны на сцене казанской филармонии

14:37, 05.10.2018 33
1/33
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая прошел V Республиканский фестиваль самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш» («Сияние»). В мероприятии приняли участие 188 лауреатов фестиваля из 14 регионов республики. Среди них – 15 хоровых коллективов и ансамблей.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи