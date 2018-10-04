Охранная грамота: офицеры Росгвардии обсуждают в Казани, как обезопасить вверенное имущество

Сегодня в Казани впервые собрались офицеры Росгвардии для обсуждения технических средств охраны объектов и имущества. В столице РТ 4 и 5 октября проходит расширенное заседание технического совета Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии.
Заседание проводится несколько раз в год в различных городах и на этот раз выбор пал на Казань, поскольку здесь находятся два крупных производства охранной техники, на одно из которых завтра сотрудники Росгвардии отправятся изучать новое оборудование.
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