Возрождение традиций: старообрядцы собрались в Казани на конференцию памяти Якова Шамова

12:08, 03.10.2018 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в кафедральном соборе Казанско-Вятской епархии РПСЦ начала работу всероссийская научно-практическая и богословская конференция "Традиции старообрядческой благотворительности", посвященная памяти известного казанского благотворителя Якова Шамова. В конференции, которая продлится два дня, принимают участие представители старообрядческих общин различных согласий.

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