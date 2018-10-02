«Историческая память» на реставрации: в Казани проверили ход работ в Азимовской мечети и Петропавловском соборе

14:52, 02.10.2018 40
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в рамках проекта «Единой России» «Историческая память» в Казани прошли совещания по двум реставрируемым за счет федеральных средств объектам – Азимовской мечети и Петропавловскому собору. Ознакомиться с реставрационными работами на объектах в рамках выездного заседания Общественного совета федерального партийного проекта приехал координатор проекта, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме РФ Сергей Попов.

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