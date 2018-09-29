Куклы-обереги, бисерное ткачество и национальные украшения: что увидели казанцы на фестивале «Руками женщины»

29 и 30 сентября в «Корстоне» проходит Всероссийский фестиваль декоративно-прикладного искусства «Руками женщины». В фестивале принимают участие мастера в сфере декоративно-прикладного искусства из 85 регионов РФ. Они представят свои изделия на ярмарке, а также проведут мастер-классы для посетителей. На выставке побывал фотокорреспондент "Реального времени".