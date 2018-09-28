Три тревожных цвета: на Кремлевской набережной прошла акция поддержки ранней диагностики онкологических заболеваний

Сегодня на Кремлевской набережной прошла акция «Зажги ночь», целью которой является привлечение внимания к важности ранней диагностики онкологических заболеваний. Участники акции прошли по набережной с воздушными шариками, у каждого из которых был свой цвет. Золотой – у тех, кто потерял близких и друзей. Белый – у тех, кто лечится. Красный - у врачей, родственников, друзей онкобольных.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым