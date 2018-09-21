La Primavera, маэстро Абязов и «Служанка-госпожа»: как открывали юбилейный сезон казанского камерного оркестра

23:49, 21.09.2018 25
1/25
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в БКЗ им. С. Сайдашева стартовал юбилейный XXX концертный сезон Казанского камерного оркестра La Primavera. В честь открытия его художественный руководитель и главный дирижер Рустем Абязов представил новую программу под названием «Музыкальные предпочтения Маэстро», рассчитанную сразу на несколько сезонов. Первый концерт открывала опера-буффа «Служанка-госпожа» композитора Джованни Перголези.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи