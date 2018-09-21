Казанское бульварное кольцо: на Фучика появилась еще одна городская прогулочная зона

19:00, 21.09.2018 32
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Азино открылся бульвар на улице Фучика, который сразу же снабдили камерами видеонаблюдения и антивандальными фонарями. Территория буквально преобразилась из серого заросшего пространства в популярное место отдыха для азинцев. Корреспонденты «Реального времени» побывали на официальном открытии нового общественного пространства.

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