В парке Горького снова LETO. Теперь с «Бульдозером»

20:40, 20.09.2018 26
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани, в парке Горького официально открылся ресторан LETO, которым сейчас занимается холдинг Bulldozer Group, известный своими заведениями не только в России, но и в Эмиратах, Украине, Казахстане. Корреспонденты «Реального времени» побывали на пресс-ужине и попробовали блюда авторской паназиатской кухни.

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