В парке Горького снова LETO. Теперь с «Бульдозером»

Сегодня в Казани, в парке Горького официально открылся ресторан LETO, которым сейчас занимается холдинг Bulldozer Group, известный своими заведениями не только в России, но и в Эмиратах, Украине, Казахстане. Корреспонденты «Реального времени» побывали на пресс-ужине и попробовали блюда авторской паназиатской кухни.