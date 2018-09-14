Как спасать ежиков, леса и водоемы: казанские школьники побывали на мусоросортировочной станции

14:44, 14.09.2018 30
1/30
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Ученики экологического класса школы № 54 ознакомились с пилотным проектом по внедрению раздельного сбора отходов в Авиастроительном районе Казани. Ребятам рассказали о причинах, по которым нужно сортировать мусор, школьники увидели, как отсортированные отходы забирает мусоровоз, а затем побывали на мусоросортировочной станции.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи