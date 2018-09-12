«Рисковый» матч: спортивный турнир в необычном составе

19:26, 12.09.2018 24
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на казанском стадионе «Динамо» состоялся волейбольный матч между командами, составленными из сотрудников Федеральной службы исполнения наказания России по РТ и подростков из группы риска. На волейбольной площадке побывал фотокорреспондент «Реального времени».

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