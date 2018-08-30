Хроника 30 августа: первые гости обновленного музея Тукая

14:00, 30.08.2018 32
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Сегодня после реконструкции открылся обновленный музей Габдуллы Тукая. Литературный музей Г. Тукая был открыт в 1986 году - к 100-летию со дня рождения великого татарского поэта. В 2016-2018 годах в здании проводились ремонтно-реставрационные работы.

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