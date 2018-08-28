Знаменательный день Иннополиса: посвящение в студенты, закладка лицея и беспилотники от «Яндекса»

В Иннополисе сегодня запустили беспилотное такси. Первым пассажиром автобеспилотника "Яндекс" стал Рустам Минниханов. Кроме этого сегодня в IT-городе состоялся праздник по случаю окончания обучения и посвящения в новые студенты Университета "Иннополис" и закладка первого камня в новое здание лицея.