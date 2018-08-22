Прощай, оружие. Как конкурсное жюри решало судьбу бывшей артиллерийской базы в Аракчино

В открытом международном конкурсе на разработку концепции первого в Казани экорайона на месте бывшей артиллерийской базы в Кировском районе города приняли участие архитектурные бюро из 20 стран. В числе участников — Бельгия, Дания, Германия, Испания, Канада, Франция и Китай. Сегодня утром конкурсное жюри во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым произвело предварительный отбор заявок. На заседании жюри побывал фотокорреспондент "Реального времени".