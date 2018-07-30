В Казани обсуждают развитие евразийских авиамаршрутов

17:42, 30.07.2018 22
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Накануне в Казани стартовал I Евразийский форум по развитию маршрутов NETWORK, в котором принимают участие представители ведущих предприятий авиационного бизнеса из стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, стран СНГ и ЕАЭС. Сегодня в рамках NETWORK прошел Стратегический форум гражданской авиации, на котором побывали корреспонденты «Реального времени».

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