Не проезжайте мимо! Как в Казани выбирали самую очаровательную велосипедистку на самом нарядном «железно коне»

Сегодня в Казани прошел «Велодевичник-2018». В этом ежегодном красочном заезде участвуют женщины разных возрастов, которых объединяет любовь к велоспорту. Чем ярче и наряднее оденутся девушки, тем выше шанс победить в категориях «Лучший образ Велоледи» и «Самый высокий каблук участницы». Оценивает жюри и сам велосипед.

