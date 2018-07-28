Не проезжайте мимо! Как в Казани выбирали самую очаровательную велосипедистку на самом нарядном «железно коне»

16:00, 28.07.2018 25
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани прошел «Велодевичник-2018». В этом ежегодном красочном заезде участвуют женщины разных возрастов, которых объединяет любовь к велоспорту. Чем ярче и наряднее оденутся девушки, тем выше шанс победить в категориях «Лучший образ Велоледи» и «Самый высокий каблук участницы». Оценивает жюри и сам велосипед.

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