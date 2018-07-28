Не проезжайте мимо! Как в Казани выбирали самую очаровательную велосипедистку на самом нарядном «железно коне»

Сегодня в Казани прошел «Велодевичник-2018». В этом ежегодном красочном заезде участвуют женщины разных возрастов, которых объединяет любовь к велоспорту. Чем ярче и наряднее оденутся девушки, тем выше шанс победить в категориях «Лучший образ Велоледи» и «Самый высокий каблук участницы». Оценивает жюри и сам велосипед.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым