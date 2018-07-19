Выходить ли из тени? Рустам Минниханов встретился с самозанятыми предпринимателями

17:19, 19.07.2018 39 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с самозанятыми жителями республики. Они озвучили свои идеи и опасения по поводу легализации их деятельности, а глава республики пообещал учесть все пожелания.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 июля
    Самозанятые - это какие?
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    Анонимно 19 июля
    Незарегестрированные, нелегальные предприниматели
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