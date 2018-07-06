Медики из КФУ: в первом выпуске 27 стоматологов и фармацевтов

17:23, 06.07.2018 24
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Казанский федеральный университет впервые после 88-летнего перерыва выпустил врачей. Дипломы о высшем образовании сегодня получили 27 студентов направлений подготовки «стоматология» и «фармация». На вручении дипломов присутствовал фотокорреспондент "Реального времени".

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